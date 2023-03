Российские власти готовят начало масштабной призывной кампании с целью призыва дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Однако привлечь их в армию, так сказать, добровольно, как она это задекларировала, не сможет.



Такие выводы содержатся в новом обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.



"Россия представляет эту кампанию как призыв добровольных, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию. Существует реальная возможность того, что на практике эта разница будет размыта, и что региональные органы власти будут пытаться выполнить поставленные перед ними задачи по набору, принуждая мужчин вступать в армию", – говорится в анализе британских разведчиков.



Согласно обзору, российские власти, вероятно, выбрали так называемую "добровольческую модель" для решения проблемы нехватки кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев, констатируют в Британии.



В то же время, восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава, отметили в ведомстве. Россия нуждается в большем количестве боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/U2ty7b1e7h



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QweoSriH6U