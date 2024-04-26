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Новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. уже в доступе
26.04.2024 17:44 MIGnews.com

Новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. уже в доступе

В день 38 годовщины катастрофы на ЧАЭС вышел новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl.

В этот раз трейлер имеет украинскую озвучку. Релиз игры ожидается 5 сентября.

Разработчики GSC Game World показали свежий трейлер долгожданной украинской игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" с видами Припяти.


Он называется "Это не рай" и впервые позволяет услышать украинскую озвучку игры.

К слову, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 5 сентября 2024 года для Xbox Series и ПК.

"На плечах у всего цивилизованного мира лежит ответственность сделать все возможное, чтобы Чернобыльская трагедия навсегда осталась крупнейшей техногенной катастрофой".

 

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