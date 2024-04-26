



Новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. уже в доступе

В день 38 годовщины катастрофы на ЧАЭС вышел новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl.



В этот раз трейлер имеет украинскую озвучку. Релиз игры ожидается 5 сентября.



Разработчики GSC Game World показали свежий трейлер долгожданной украинской игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" с видами Припяти.





Он называется "Это не рай" и впервые позволяет услышать украинскую озвучку игры.



К слову, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 5 сентября 2024 года для Xbox Series и ПК.



"На плечах у всего цивилизованного мира лежит ответственность сделать все возможное, чтобы Чернобыльская трагедия навсегда осталась крупнейшей техногенной катастрофой".



