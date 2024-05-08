



Санду: Украина никогда не предлагала решить проблему с Приднестровьем

Президенту Молдовы сказали, что ранее в СМИ сообщалось, что Украина якобы предлагала решить вопрос с Приднестровьем, однако Санду заверила, что официальных заявлений по этому поводу никогда не было.



"То, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации, но официально, со всей ответственностью я вам говорю, официально никогда не было такого предложения", - сказала она.



Майя Сандутакже уточнила, что неофициальных предложений Молдове тоже не поступало и снова добавила, что Кишинев хочет решить вопрос Приднестровского конфликта мирным путем.



Санду подчеркнула, что если гипотетически Молдове предложат выбить российских миротворцев из Приднестровья, то страна откажется от военного пути решения вопроса.



