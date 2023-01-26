



По Киеву запустили около 20 ракет: все они уничтожены

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о ситуации в городе после масштабной ракетной атаки.



По его словам, по столице Украины были запущены около 20 ракет разного типа, и все они были уничтожены.



"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали.



Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - заявил представитель КГВА.



