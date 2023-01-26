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По Киеву запустили около 20 ракет: все они уничтожены
26.01.2023 12:11 Ольга Белозерова

По Киеву запустили около 20 ракет: все они уничтожены

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал о ситуации в городе после масштабной ракетной атаки.

По его словам, по столице Украины были запущены около 20 ракет разного типа, и все они были уничтожены.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали.

Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме", - заявил представитель КГВА. 

 

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