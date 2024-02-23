



Откуда снаряды? Где Петр Павел нашел помощь для Украины?

Источник в украинских силовых структурах сообщил, что 800 000 снарядов - это больше, чем ЕС поставил Украине за весь прошлый год. И прибудут они, стараниями президента Чехии Петера Павла из Южной Кореи и из Африки.



“Эти снаряды планируются в поставках из Южной Кореи и с юга Африки. Причем стоимость такого контракта составляет около $2 млрд”, — сказал источник.



Он добавил, что чешский президент обнародовал информацию о наличии снарядов специально, чтобы убедить французов предоставить под это дело деньги. Потому что официальный Париж блокирует покупку для ВСУ чего-либо, что не происходит из Европы (а в идеале — чего-либо, что не происходит из Франции). Об этом сообщает издание NewVoice.

