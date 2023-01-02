



Ученые обнаружили на Луне воду, созданную Солнцем

"Солнечная вода" могла образоваться на Луне вследствие взаимодействия солнечного ветра, а именно ионов водорода, с минеральными оксидами, содержащимися в лунной почве. В результате водород объединялся с вытесненным кислородом и образовывалась вода.



К такому выводу пришли геохимики из Китайской академии наук Юйчэн Сю и Хэн-Ци Тянь. В ходе исследования они изучили частицы лунного грунта, которые были доставлены на Землю в рамках миссии "Чанье-5".



Ученые считают, что благодаря взаимодействию солнечного ветра с лунной почвой вода в значительных количествах может находиться в районах средних и высоких широт спутника. Результаты исследования могут повлиять на восприятие происхождения и распределения воды на Луне.



Во время недавнего исследования китайские ученые работали с разными материалами, включая оливин, плагиоклаз и стекло. Все они, в отличие от собранных в рамках миссий Аполлон, были добыты в средних широтах Луны, а также в одном из самых молодых кратеров.



Рамановская спектроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия позволили изучить химический состав образцов почвы. В результате было установлено, что в верхнем слое многих образцов высокое содержание водорода – от 1116 до 2516 частей на миллион, а также очень низкое содержание изотопов дейтерия и водорода.



Эти соотношения соответствуют соотношению элементов в солнечном ветре. Ученые предполагают, что при столкновении солнечного ветра с поверхностью Луны в верхнем слое почвы оседает водород. Содержимое воды, образованной благодаря солнечному ветру, в месте посадки аппарата "Чанье-5" должно составлять около 46 частей на миллион, что согласуется с данными, полученными во время дистанционного зондирования.



На основе полученных данных ученые заключили, что полярные регионы Луны могут быть весьма богаты водой, что может быть полезным для реализации будущих миссий по исследованию Луны.



Ученые обнаружили новые виды горных пород на Луне, о наличии которых на спутнике Земли не было известно ранее.