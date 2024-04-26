



Electric Picnic: Кайли Миноуг, Кэлвин Харрис и Ной Кахан объявлены хедлайнерами

Кайли Миноуг, Кэлвин Харрис и Ноа Кахан входят в число хедлайнеров Electric Picnic в этом году.



Артисты были объявлены в пятницу днем, на несколько месяцев позже, чем на предыдущих фестивалях.



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Мероприятие возвращается в Страдбалли, Ко Лаос, отмечая свое 20-летие, но пройдет на несколько недель раньше обычного, с пятницы, 16 августа, по воскресенье, 18 августа.



После успеха своего альбома Stick Season Ноа Кахан возглавит главную сцену в ночь премьеры после сета Джерри Синнамона.



В субботу на EP возвращается Kodaline, за ним следует британский диджей Кэлвин Харрис, прежде чем Рэй и Кайли Миноуг увидят посетителей в воскресенье вечером.



Собрав рекордное количество зрителей на прошлогоднем фестивале, The Wolfe Tones вернутся, на этот раз на главную сцену.

Kasabian, Moncrieff, Damien Dempsey, Kneecap, Jazzy и Ryan McMullan входят в число ирландских исполнителей, выступающих на выходных, а также международные имена, в том числе Том Греннан, Дин Льюис и Дэвид Кушнер.



Билеты на мероприятие 2024 года поступили в продажу после прошлогоднего фестиваля и быстро распродались. Небольшое количество оставшихся билетов было выпущено в пятницу утром, и они были раскуплены перед раскрытием состава.

