



Ученые совершили прорыв в исследовании поверхности Луны

Ученые обнаружили новые виды горных пород на Луне, о наличии которых на спутнике Земли не было известно ранее.



Об этом сообщает Sience Alert.



Прорыв в исследовании поверхности Луны был совершен в ходе анализа образцов горных пород, взятых китайским луноходом.



Исследователи обнаружили семь различных типов горных пород, одна из пород является новым типом базальта. По версии исследователей, она была сформирована еще в то время, когда небесное тело было вулканически активным.

