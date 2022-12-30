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Ученые совершили прорыв в исследовании поверхности Луны
30.12.2022 14:44 Алина Груднева

Ученые совершили прорыв в исследовании поверхности Луны

Ученые обнаружили новые виды горных пород на Луне, о наличии которых на спутнике Земли не было известно ранее.

Об этом сообщает Sience Alert.

Прорыв в исследовании поверхности Луны был совершен в ходе анализа образцов горных пород, взятых китайским луноходом.

Исследователи обнаружили семь различных типов горных пород, одна из пород является новым типом базальта. По версии исследователей, она была сформирована еще в то время, когда небесное тело было вулканически активным.
 

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