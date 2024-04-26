



США расследуют отзыв Tesla 2 миллионов автомобилей из-за автопилота

Регуляторы автомобильной безопасности США заявили в пятницу, 26 апреля что начали расследование относительно того, является ли отзыв Tesla более 2 миллионов автомобилей, объявленный в декабре, для установки новых систем безопасности автопилота, адекватным.



Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что начинает расследование после того, как агентство выявило проблемы, связанные с авариями после того, как на транспортных средствах было установлено обновление программного обеспечения для отзыва, "и получены результаты предварительных испытаний NHTSA исправленных транспортных средств".



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Новое расследование агентства началось после того, как оно завершило почти трехлетнее расследование в отношении автопилота, заявив, что оно обнаружило доказательства того, что "слабая система взаимодействия с водителем Tesla не соответствует допустимым эксплуатационным возможностям автопилота", что приводит к "критическому пробелу в безопасности".



Агентство автомобильной безопасности сообщило в пятницу, что в ходе расследования безопасности автопилота, которое оно впервые запустило в августе 2021 года, оно выявило как минимум 13 аварий Tesla, в которых погиб один или несколько человек, а также множество других с серьезными травмами, в которых "очевидную роль сыграло предсказуемое неправильное использование системы водителем".

