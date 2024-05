По США пронеслись минимум 16 торнадо: есть погибший

В шести американских штатах, Айове, Небраске, Канзасе, Оклахоме, Теннесси и Южной Дакоте, пронеслись минимум 16 торнадо.



По данным ABC News, известно как минимум об одном погибшем.



В Оклахоме уровень предупреждения об опасности был повышен до наивысшего уровня. Самый большой урон был нанесен городку Барнсдолл с населением 1000 человек. Из-за разбушевавшейся стихии были разрушены дома и линии электропередач. Мимнимум один местный житель погиб.



В Талса повреждены как минимум 40 домов. Жителей дома престарелых, который тоже попал под удар стихии, были эвакуированы. Синоптики объявили штормовое предупреждение в США до конца недели.

WATCH: Tornado hits Hampton Inn in Bartlesville, Oklahoma pic.twitter.com/tsMVWSBxpF — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) May 7, 2024

#Tornado damage to Barnsdall, OK from drone after a strong tornado hit overnight. pic.twitter.com/3rBsUYXbIp — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) May 7, 2024

Here’s some footage of the barnsdall tornado moments before it hit the refinery in barnsdall @ReedTimmerUSA @ryanhallyall pic.twitter.com/zmSilX6fdN — Will Price (@wpricejr21) May 7, 2024