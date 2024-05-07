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Байден о Холокосте и резне в Израиле: многие начали забывать, но мы не забудем
07.05.2024 20:20 Алина Груднева

Байден о Холокосте и резне в Израиле: многие начали забывать, но мы не забудем

Президент США Джо Байден выступил в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне 7 мая.

"Никогда больше" в переводе для меня означает: Никогда не забывать. Никогда не забывать означает, что мы должны продолжать рассказывать эту историю, мы должны продолжать учить правде. Правда заключается в том, что мы рискуем, что люди не узнают правду", - сказал он.

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По словам американского лидера, угроза антисемитизма продолжает стремительно расти во всем мире, с чем нужно бороться всеми способами.

Байден также затронул тему резни, устроенной террористами в Израиле 7 октября, и захват заложников.

"Эта ненависть к евреям продолжает лежать глубоко в сердцах слишком многих людей в мире и требует от нас постоянной бдительности и откровенности. Теперь мы здесь, не 75 лет спустя, а всего лишь семь с половиной месяцев спустя, и люди уже начали забывать, что ХАМАС развязал этот террор. Я не забыл, и мы не забудем", - добавил он.

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