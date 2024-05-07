



США: В Портленде пропалестинская группа сожгла 15 автомобилей

Полиция Портленда, штат Орегон, расследует опубликованное в Интернете заявление, в котором группа активистов, названная в честь убитой пропалестинской активистки Рэйчел Корри, берет на себя ответственность за поджог 17 полицейских машин на прошлой неделе.



В сообщении на веб-сайте Counter-Info Роуз-Сити, подписанном группой, называющей себя “Бригада призраков Рэйчел Корри”, группа сообщает, что ворвалась в полицейский учебный центр и устроила 10 поджогов в качестве превентивной меры против полицейского управления Портленда. В нем говорится, что этот шаг был предпринят накануне возможной операции по подавлению пропалестинской акции протеста в библиотеке Миллара Портлендского государственного университета.



В электронном письме полиция сообщает, что им “известно об онлайн-сообщении о взятии на себя ответственности, и это является частью расследования”, сообщает Oregonlive.com.



Протестующие заняли библиотеку в течение трех дней, прежде чем университет попросил полицию вмешаться. По данным Oregonlive.com, в число 12 человек, арестованных в пятницу, вошли четверо студентов.



Корри из Олимпии, штат Вашингтон, была убита в 2003 году, когда она пыталась помешать бульдозеру Армии обороны Израиля снести палестинский дом в Газе.



