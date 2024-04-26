Муж Камалы Харрис встретился с еврейскими студентами Колумбийского университета
Американский юрист еврейского происхождения Дуглас Эмхофф – муж вице-президента США Камалы Харрис – встретился с представителями еврейской студенческой организации “Гилель” в Колумбийском университете, на фоне пропалестинских протестов в академическом учреждении, где наблюдалось множество проявлений антисемитизма.
По данным Белого дома, Эмхофф “предложил свою поддержку от имени администрации и сосредоточил внимание на неотложной необходимости борьбы с антисемитизмом в кампусе”.
Он подчеркнул, что “ни один студент университета не должен чувствовать себя в безопасности, и выразил важность обретения еврейской радости в это трудное время во время Песаха”.