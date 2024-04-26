Новости » Новости США
Муж Камалы Харрис встретился с еврейскими студентами Колумбийского университета
26.04.2024 20:45 MIGnews.com

Муж Камалы Харрис встретился с еврейскими студентами Колумбийского университета

Американский юрист еврейского происхождения Дуглас Эмхофф – муж вице-президента США Камалы Харрис – встретился с представителями еврейской студенческой организации “Гилель” в Колумбийском университете, на фоне пропалестинских протестов в академическом учреждении, где наблюдалось множество проявлений антисемитизма.

По данным Белого дома, Эмхофф “предложил свою поддержку от имени администрации и сосредоточил внимание на неотложной необходимости борьбы с антисемитизмом в кампусе”.

Он подчеркнул, что “ни один студент университета не должен чувствовать себя в безопасности, и выразил важность обретения еврейской радости в это трудное время во время Песаха”.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы