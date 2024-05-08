



Бритни Спирс: новость о драке в отеле - фейк

Поп-принцесса Бритни Спирс объявила, что новость о ее драке в отеле Chateau Marmont с бойфрендом Полом Солизом является фейком, а на фотографии в одеяле якобы изображен ее двойник.



Об этом сообщает газета Еxpress.



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Очевидцы предполагали, что у Бритни - очередное психическое расстройство. Сообщалось, что она подралась в номере со своим партнером, а также угрожала персоналу и гостям отеля.



"Просто, чтобы люди знали… новость фейковая! Большинство фотографий - двойники, и я думаю, что большинство это знают! Мне бы хотелось, чтобы люди понимали, что я становлюсь сильнее с каждым днем! Никто не заставит меня лгать", - сказала Бритни.