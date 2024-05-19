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Mehr: Через два часа поиск вертолета Раиси станет невозможным
19.05.2024 19:49 MIGnews.com

Mehr: Через два часа поиск вертолета Раиси станет невозможным

Пришло обновление новостей из Ирана. Информационное агентство Mehr сообщает о том, что  в поисках вертолета иранского президента участвуют уже  46 команд. 4 из них находятся очень близко к месту крушения. 

Спасательные команды прилагают большие усилия, чтобы как можно быстрее добраться до места, но в то же время в этом районе начался дождь. 

По прогнозу погоды, в ближайшие два часа поиск станет невозможным. На данный момент команды пытаются добраться до места пешком.

Напоним, вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в горах несколько часов назад.
 

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