



Mehr: Через два часа поиск вертолета Раиси станет невозможным

Пришло обновление новостей из Ирана. Информационное агентство Mehr сообщает о том, что в поисках вертолета иранского президента участвуют уже 46 команд. 4 из них находятся очень близко к месту крушения.



Спасательные команды прилагают большие усилия, чтобы как можно быстрее добраться до места, но в то же время в этом районе начался дождь.



По прогнозу погоды, в ближайшие два часа поиск станет невозможным. На данный момент команды пытаются добраться до места пешком.



Напоним, вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел крушение в горах несколько часов назад.

