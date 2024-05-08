



Женщина хочет еще одного ребенка, потому что мужу нужно грудное молоко

Кормящая грудью мужа американка Рейчел Бейли задумалась о рождении четвертого ребенка, поскольку супруг Александр нуждается в грудном молоке.



Об этом сообщает газета The New York Post.



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Ее третий ребенок уже перешел с грудного вскармливания на детское питание, потому пару посетила мысль родить еще одного малыша.



"Раньше кормила грудью и сына, и мужа, а потом однажды мой малыш просто перестал есть. Александр питался еще около двух недель, но мое тело будто знало, что ребенку больше не нужно молоко, и оно исчезло", - посетовала Рэйчел.



Хорошо все обдумав, пара все же решила, что четвертый ребенок будет слишком радикальным шагом, потому Рейчел и Александр подумали поискать другой путь. Они решили каждое утро медитировать и проводить время вместе перед началом рабочего дня, чтобы найти альтернативный способ сближения.



Напомним, что американка прославилась на весь мир пару лет назад, когда рассказала, что кормит мужа своим молоком, потому что это "полезно и сближает". После этого Рейчел начали поступать странные просьбы, например, о продаже ее молока.