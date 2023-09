Американка кормит мужа грудью и хвастается результатом

Американка Рэйчел Бейли кормит своего мужа грудью и считает это не извращением, а абсолютной нормой.



Об этом она рассказала британской газете The Daily Mail.



Мать троих детей утверждает, что Александр не болел простудой уже два года, а его кожа значительно улучшилась. Все началось с того, что у Рэйчел после беременности была чрезмерная лактация.



Однажды во время круиза она забыла молокоотсос и два дня страдала от жутких болей. Тогда пара и решилась на такой эксперимент. Сначала они нервничали, но поняли, что это полезно как для здоровья, так и для их отношений. Мужчина начал пить ее молоко по три-четыре раза в день.



"Кроме того, это создало между нами особую связь, которой у нас никогда не было бы, если бы мы не начали это делать", — сказала американка.

