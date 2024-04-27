



У мельницы Мулен-Руж отвалились лопасти

Неприятное событие случилось в ночь на 25 апреля в Париже - упали лопасти знаменитой ветряной мельницы Мулен Руж. Падающие крылья также повредили фасад парижского кабаре.



Об этом сообщает телеканал BFM TV.



Поскольку инцидент произошел ночью, обошлось без пострадавших.



Причина падения пока неизвестна. Однако эксперты уверяют, что риск дальнейшего падения отсутствует. Руководство Мулен Руж также исключило любые злонамеренные действия.



Однако, несмотря на этот досадный инцидент, заведение продолжает работать, и на сайте заведения все еще можно забронировать места на вечернее шоу.



"К счастью, это произошло уже после закрытия. Еженедельно технические бригады кабаре проверяют механизм ветряной мельницы и не отмечают никаких проблем. Подобная авария произошла впервые с тех пор, как кабаре открыло свои двери 6 октября 1889 года", - сказал представитель Мулен Руж.



