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Пентагон: США выделили для Украины 6 млрд долларов помощи
26.04.2024 20:50 Алина Груднева

Пентагон: США выделили для Украины 6 млрд долларов помощи

В пятницу, 26 апреля, США выделили Украине пакет помощи в размере 6 млрд долларов.

Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

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Что войдет в крупнейший пакет помощи от США - список:дополнительные боеприпасы для Patriot;

  • дополнительные боеприпасы для NASAMS;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
  • оборудование и системы противодействия БПЛА;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
  • многофункциональные радиолокационные станции;
  • контр-артиллерийские радары;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные авиационные комплексы (БАК) Switchblade и Puma;
  • тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники;
  • боеприпасы для взрыва;
  • компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и другие возможности;
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему;
  • вспомогательные средства и поддержка тренировок, технического обслуживания и обеспечения деятельности.
"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сообщил он.

По словам Остина, США закупят оружие американского производства для дальнейшей отправки в Украину. В пакет помощи войдут критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot.

"Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - пояснил Остин.
 

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