Пентагон: США выделили для Украины 6 млрд долларов помощи
В пятницу, 26 апреля, США выделили Украине пакет помощи в размере 6 млрд долларов.
Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" сказал глава Пентагона Ллойд Остин.
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Что войдет в крупнейший пакет помощи от США - список:дополнительные боеприпасы для Patriot;
- дополнительные боеприпасы для NASAMS;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;
- оборудование и системы противодействия БПЛА;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
- многофункциональные радиолокационные станции;
- контр-артиллерийские радары;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные авиационные комплексы (БАК) Switchblade и Puma;
- тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники;
- боеприпасы для взрыва;
- компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и другие возможности;
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему;
- вспомогательные средства и поддержка тренировок, технического обслуживания и обеспечения деятельности.
По словам Остина, США закупят оружие американского производства для дальнейшей отправки в Украину. В пакет помощи войдут критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot.
"Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - пояснил Остин.