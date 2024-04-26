



Пентагон: США выделили для Украины 6 млрд долларов помощи

В пятницу, 26 апреля, США выделили Украине пакет помощи в размере 6 млрд долларов.



Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" сказал глава Пентагона Ллойд Остин.



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Что войдет в крупнейший пакет помощи от США - список:дополнительные боеприпасы для Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

оборудование и системы противодействия БПЛА;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

многофункциональные радиолокационные станции;

контр-артиллерийские радары;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные авиационные комплексы (БАК) Switchblade и Puma;

тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники;

боеприпасы для взрыва;

компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и другие возможности;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему;

вспомогательные средства и поддержка тренировок, технического обслуживания и обеспечения деятельности.

"Я рад объявить о выделении 6 млрд долларов в рамках инициативы помощи Украине", - сообщил он.По словам Остина, США закупят оружие американского производства для дальнейшей отправки в Украину. В пакет помощи войдут критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot."Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание", - пояснил Остин.