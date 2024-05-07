



Операция против ИГИЛ в Турции: десятки задержанных за сутки

В Турции продолжается масштабная операция в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ.



По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, за последние сутки были задержаны 37 подозреваемых.

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Рейды проводились в семи турецких провинциях. В ходе операции были изъяты незарегистрированные пистолеты и цифровые материалы.