Операция против ИГИЛ в Турции: десятки задержанных за сутки
В Турции продолжается масштабная операция в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ.
По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, за последние сутки были задержаны 37 подозреваемых.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Рейды проводились в семи турецких провинциях. В ходе операции были изъяты незарегистрированные пистолеты и цифровые материалы.
Jandarmamız tarafından 7️⃣ ilde, Emniyetimiz tarafından 2️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-35” operasyonlarında 3️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 6, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve… pic.twitter.com/plqeSfZ6bh