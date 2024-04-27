



Небольшие города Южной Кореи страдают от нехватки врачей

Больницы в небольших городах Южной Кореи борются с нехваткой врачей из-за общенациональной забастовки врачей-стажеров.



Забастовка идет третий месяц в знак протеста против планов решить проблему дефицита путем увеличения приема в медицинские вузы.



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Сеул, столица страны, может похвастаться больницами высшего уровня, но в небольших городах не хватает врачей, и эта тенденция, по мнению экспертов, будет только ухудшаться, поскольку население стареет одними из самых быстрых темпов в мире, а уровень рождаемости является самым низким в мире.



"Наша палата искусственной почки была закрыта почти два года, потому что у нас не было врача, и мы не могли его найти… но это национальное явление", — сказал Чо Сын Ён, директор Медицинского центра Инчхона.



Дефицит лежит в основе планов правительства по привлечению в следующем году тысяч студентов медицинских вузов, которые сталкиваются с жесткой оппозицией со стороны врачей-стажеров и некоторых медицинских групп, которые сомневаются, что это улучшит условия труда.



По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Южной Корее на каждую 1000 человек приходится 2,6 врачей, что является одним из самых низких показателей среди развитых стран. Напротив, в Австрии, занимающей первое место, этот показатель составляет 5,5 на каждую 1000 человек.



"Я надеюсь, что число врачей в будущем увеличится из-за нашего быстро стареющего общества, а это означает, что все больше и больше людей будут посещать больницы", - сказал 66-летний Ю Бён Сон, один из тех, кто проходит лечение в больнице Инчхона.

