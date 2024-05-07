Рамзан Кадыров то ли не смог снять пальто, то ли в барина играл
Инаугурация Путина собрала действительно все персоналии, которые у всех на виду. Подобострастие взглядов гостей ничем не отличалось от выпученных глаз почетного караула.
Прибыл и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Кадырову нет еще и пятидесяти лет, а уже он приставил к себе двух людей - помочь с верхней одеждой. К слову сказать, оба убеленные сединой люди в возрасте. Мнение в сети разделились - то ли в барина играл, то ли плох совсем и сам снять не справился. После разоблачения из пальто Кадыров, тяжело и по-старчески заваливаясь на бок, проследовал в зал торжеств.
Поздравить царя с перепутаницей прибыл пышащий здоровьем #Кадыров.— FAKE OFF (@fakeofforg) May 7, 2024
Судя по "поясу шахеда", он в отличной форме и жить ему осталось недолго и несчастливо. Как и должно быть с каждым предателем и палачом своего народа. https://t.co/IvgXnqB0u3 pic.twitter.com/v97Sfu1dlb