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Рамзан Кадыров то ли не смог снять пальто, то ли в барина играл
07.05.2024 13:28 MIGnews.com

Рамзан Кадыров то ли не смог снять пальто, то ли в барина играл

Инаугурация Путина собрала действительно все персоналии, которые у всех на виду. Подобострастие взглядов гостей ничем не отличалось от выпученных глаз почетного караула.



Прибыл и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. 

Кадырову нет еще и пятидесяти лет, а уже он приставил к себе двух людей - помочь с верхней одеждой. К слову сказать, оба убеленные сединой люди в возрасте. Мнение в сети разделились - то ли в барина играл, то ли плох совсем и сам снять не справился. После разоблачения из пальто Кадыров, тяжело и по-старчески заваливаясь на бок, проследовал в зал торжеств.


 

 


 

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