



Рамзан Кадыров то ли не смог снять пальто, то ли в барина играл

Инаугурация Путина собрала действительно все персоналии, которые у всех на виду. Подобострастие взглядов гостей ничем не отличалось от выпученных глаз почетного караула.







Прибыл и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Кадырову нет еще и пятидесяти лет, а уже он приставил к себе двух людей - помочь с верхней одеждой. К слову сказать, оба убеленные сединой люди в возрасте. Мнение в сети разделились - то ли в барина играл, то ли плох совсем и сам снять не справился. После разоблачения из пальто Кадыров, тяжело и по-старчески заваливаясь на бок, проследовал в зал торжеств.