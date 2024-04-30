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AstraZeneca подтвердила, что от вакцины от СOVID есть страшный побочный эффект
30.04.2024 14:52 Алина Груднева

AstraZeneca подтвердила, что от вакцины от СOVID есть страшный побочный эффект

Фармкомпания AstraZeneca признала, что от ее вакцины против коронавируса СOVID-19 может быть страшный побочный эффект.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

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Уточняется, что от вакцины могут образовываться тромбы. По данным издания, фармацевтическому гиганту предъявлен коллективный иск на 100 млн долларов.

Речь идет о 51 смертельном случае после применения вакцины. По словам юристов, препарат вызвал побочный эффект, который оказал разрушительное воздействие на здоровье людей.

В AstraZeneca заявили, что вакцина "может в очень редких случаях вызывать синдром TTS" (тарзальный туннельный синдром).

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