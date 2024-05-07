



Агенты ФСБ готовили "подарок" Путину на инаугурацию – убийство Зеленского, – СБУ

Предотвращена очередная попытка убийства Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны. Это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников Службы безопасности Украины.



В частности, СБУ разоблачила сеть агентов, готовившую "подарок" Путину на "инаугурацию" – убийство высшего военно-политического руководства Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, сообщает СБУ в своем Telegram-канале.



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"Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию Российской Федерации", - рассказывает СБУ.

Одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей плана по ликвидации среди военнослужащих, приближенных к охране Зеленского. Исполнители должны были взять верховного главнокомандующего в заложники, а затем убить.

Также враг планировал ликвидировать:

главу СБУ Василия Малюка;

руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова;

других высокопоставленных чиновников.

Как пример, враг планировал ликвидировать Буданова перед Пасхой.



В чем заключался план

План заключался в том, чтобы завербованный агент наблюдал за перемещением руководителя ГУР под охраной и передавал необходимую информацию. После этого по координатам дома планировалось нанести ракетный удар.

"Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов", - добавляет СБУ.



Задержание полковников УГО

Вооружение для вражеского агента обеспечил полковник УГО, который привез в Киев:

FPV-дроны;

заряды для РПГ-7;

противопехотные мины МОН-90.

СБУ фиксировала поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины. В частности фиксировались разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Оба были задержаны.

По информации источников РБК-Украина в спецслужбах, задержанного зовут Андрей Гук, он является начальником одного из департаментов Управления госохраны. Гука подозревают в сборе и передаче информации относительно охраняемых лиц.



Ход операции лично контролировал Малюк

Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, о спецоперации знал ограниченный круг лиц. В частности ее ход он контролировал лично. Теракт, по его словам, должен был стать "подарком" диктатору Владимиру Путину к инаугурации. Впрочем, единственное что получил последний - провал российской спецслужбы.



Кто готовил теракт

Как отмечает СБУ, ФСБ России в очередной раз подтвердило статус террористической организации. Организацией теракта курировали сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы. Речь идет о:

Максиме Мишустине;

Дмитрии Перлине;

Алексее Корневе.

СБУ добавляет, что Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы до полномасштабного вторжения России. Перед этим ими "занимался" Корнев.

"Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов", - добавляет СБУ.

У злоумышленников были проведены обыски, во время которых обнаружили и изъяли соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.



Что грозит злоумышленникам

Задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - приготовление к террористическому акту.

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.



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