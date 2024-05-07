Агенты ФСБ готовили "подарок" Путину на инаугурацию – убийство Зеленского, – СБУ
Предотвращена очередная попытка убийства Президента Украины Владимира Зеленского и других представителей высшего военно-политического руководства страны. Это стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников Службы безопасности Украины.
В частности, СБУ разоблачила сеть агентов, готовившую "подарок" Путину на "инаугурацию" – убийство высшего военно-политического руководства Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, сообщает СБУ в своем Telegram-канале.
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"Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию Российской Федерации", - рассказывает СБУ.
Одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей плана по ликвидации среди военнослужащих, приближенных к охране Зеленского. Исполнители должны были взять верховного главнокомандующего в заложники, а затем убить.
Также враг планировал ликвидировать:
- главу СБУ Василия Малюка;
- руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова;
- других высокопоставленных чиновников.
Как пример, враг планировал ликвидировать Буданова перед Пасхой.
В чем заключался план
План заключался в том, чтобы завербованный агент наблюдал за перемещением руководителя ГУР под охраной и передавал необходимую информацию. После этого по координатам дома планировалось нанести ракетный удар.
"Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов", - добавляет СБУ.
Задержание полковников УГО
Вооружение для вражеского агента обеспечил полковник УГО, который привез в Киев:
- FPV-дроны;
- заряды для РПГ-7;
- противопехотные мины МОН-90.
СБУ фиксировала поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины. В частности фиксировались разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Оба были задержаны.
По информации источников РБК-Украина в спецслужбах, задержанного зовут Андрей Гук, он является начальником одного из департаментов Управления госохраны. Гука подозревают в сборе и передаче информации относительно охраняемых лиц.
Ход операции лично контролировал Малюк
Как рассказал глава СБУ Василий Малюк, о спецоперации знал ограниченный круг лиц. В частности ее ход он контролировал лично. Теракт, по его словам, должен был стать "подарком" диктатору Владимиру Путину к инаугурации. Впрочем, единственное что получил последний - провал российской спецслужбы.
Кто готовил теракт
Как отмечает СБУ, ФСБ России в очередной раз подтвердило статус террористической организации. Организацией теракта курировали сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы. Речь идет о:
- Максиме Мишустине;
- Дмитрии Перлине;
- Алексее Корневе.
СБУ добавляет, что Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы до полномасштабного вторжения России. Перед этим ими "занимался" Корнев.
"Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов", - добавляет СБУ.
У злоумышленников были проведены обыски, во время которых обнаружили и изъяли соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.
Что грозит злоумышленникам
Задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - приготовление к террористическому акту.
Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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