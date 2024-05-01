



"Реальная надежда": первая в мире индивидуальная вакцина от рака

Ученые из Университетского колледжа Лондона начали третью фазу испытания индивидуальной мРНК-вакцины от меланомы - самого опасного вида рака кожи.



Для каждого добровольца была изготовлена персональная инъекция, которая заставляет организм отслеживать раковые клетки и предотвратить возвращение болезни. Предварительные результаты показывают, что сочетание прививки с иммунотерапией снизило риск рецидива рака или летального исхода на 49% по сравнению с теми, кто получал только иммунотерапию.



"Это одна из самых захватывающих вещей, которые мы видели за очень долгое время. Я думаю, есть реальная надежда, что они изменят правила игры в иммунотерапии", - рассказала координатор исследования доктор Хизер Шоу.



