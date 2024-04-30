



Женщина съела консервный суп и осталась парализованной

Молодая женщина осталась полностью парализованной после того, как съела испорченный консервный суп.



Об этом ее родственники рассказали бразильскому информационному агентству UOL. 23-летняя Клаудия де Альбукерке Салда из бразильского Сан-Паулу была госпитализирована в Колорадо из-за ботулизма.



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Врачи ломали голову две недели, прежде чем поняли, что чем она страдает. Теперь Клаудия борется за свою жизнь.



По словам Луизы Альбукерке, ее сестра переехала из Бразилии в Колорадо в ноябре прошлого года по работе. В начале марта девушка заразилась ботулизмом. Уточняется, что Клаудию начало тошнить примерно через две недели после того, как она купила тот злосчастный суп.



"Однажды Клаудия ушла с работы пораньше, потому что плохо себя чувствовала. Она приняла душ, поужинала и легла спать. Через некоторое время у нее появилась одышка, головокружение, и ее зрение начало затуманиваться. Она отправила сообщение своим друзьям, чтобы они пришли проверить ее состояние, но они приехали только утром. К тому времени ей действительно хуже. Она едва дышала, и ее лицо было парализовано", - рассказала она.



С тех пор родственники запустили краудфандинговую кампанию для финансирования лечения, стоимость которого оценивается примерно в 200 тысяч долларов. Ожидается, что Клаудия начнет процесс реабилитации, который продлится около 6 месяцев.