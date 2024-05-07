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США - палестинцам: не повторяйте свою просьбу о полноправном членстве в ООН
07.05.2024 12:43 MIGnews.com

США - палестинцам: не повторяйте свою просьбу о полноправном членстве в ООН

Палестинский источник сообщил телеканалу “Sky News” на арабском языке, что “американская делегация сегодня посещает Рамаллу, чтобы обсудить вопросы безопасности и политики с палестинскими чиновниками”.

По информации телеканала, "американцы попросили руководство не повторять палестинскую просьбу о полноправном членстве Палестины в ООН".

“Американская делегация обсудит степень готовности Палестинской автономии контролировать контрольно-пропускные пункты в Газе”.

 

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