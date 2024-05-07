



Более 30 депутатов ЕС призвали забрать у Грузии статус кандидата

Последние события в Грузии показывают, что правительство не желает присоединяться к системе европейских ценностей и свобод. Куда ближе им кальки российских законов, как уже ставший скандальным грузинский вариант Закона об иноагентах.



“Попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах вышли за пределы дозволенного", - говорят евродепутаты.



"Такое поведение еще больше усилило напряженность и поляризацию в грузинской политике и обществе".



Отмечается, что эти действия противоречат 9 шагам Еврокомиссии, изложенным в контексте обретения кандидатского статуса.



"Призываем вас занять твердую позицию и принять соответствующие меры, которые послужат четким сигналом правительству Грузии. Поведение правительства Грузии и правящей партии "Грузинская мечта" противоречит обязательствам страны-кандидата в ЕС. Соответственно, статус кандидата для Грузии должен быть прекращен без дальнейшего прогресса на пути вступления", - говорится в заявлении парламентариев.



Более 30 депутатов ЕС призвали забрать у Грузии статус кандидата.



В Евросовете также считают уместным пересмотреть финансирование ЕС государственного бюджета и правительственных программ Грузии.



Авторами заявления о прекращении статуса кандидата для Грузии являются Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Мириам Лексман и еще 28 депутатов Европарламента.





