



Украинская разведка устроила кибератаку на сервисы партии "Единая Россия"

В пятницу, 26 апреля, хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили масштабную кибератаку на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия". Об этом сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на собственные источники в спецслужбе.



Сообщается, что под ударом хакеров находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.



"Российская правящая партия утром в пятницу заявила о масштабной DDoS-атаке на все свои электронные сервисы, увязав ее с проведением акции Диктант победы, запланированной на сегодняшний день", - говорится в публикации.



В украинской разведке утверждают, что, несмотря на заявления Единой России о том, что "работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается", часть ресурсов все же не работает.



Напомним, ранее команда украинской хакерской группы UA25 получила доступ к более чем 100 российским сайтам за несколько минут и нанесла России миллиардный ущерб.

