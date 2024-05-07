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Reuters: Некоторые страны ЕС решили принять участие в "инаугурации" Путина
07.05.2024 07:45 MIGnews.com

Reuters: Некоторые страны ЕС решили принять участие в "инаугурации" Путина

Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, сообщил Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие. Однако же семь других стран направят своих представителей, включая Францию.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии, об этом заявил спикер Петер Стано в Брюсселе.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что не будет участвовать в "инаугурации".

Страны Балтии, у которых пока нет своих представителей в Москве, категорически исключили посещение указанного мероприятия.

 

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