



Reuters: Некоторые страны ЕС решили принять участие в "инаугурации" Путина

Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, сообщил Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие. Однако же семь других стран направят своих представителей, включая Францию.



Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель был против участия блока в мероприятии, об этом заявил спикер Петер Стано в Брюсселе.



Министерство иностранных дел Германии заявило, что не будет участвовать в "инаугурации".



Страны Балтии, у которых пока нет своих представителей в Москве, категорически исключили посещение указанного мероприятия.



