



Daily Mail:Взломаны банковские данные 250 000 сотрудников британского минобороны

Как стало известно вчера вечером, китайское государство взломало Министерство обороны Великобритании.



Предполагается, что от взлома, нацеленного на обслуживающий персонал, пострадали четверть миллиона человек.



Депутатам парламента сообщат о массовой утечке данных, которая была нацелена на обслуживающий персонал.



Кибератака была направлена ​​на систему расчета заработной платы нынешнего военнослужащего, а также ряда чиновников и ветеранов. Их имена и банковские реквизиты входят в число раскрытой информации.



Система подрядчика не подключена к основным компьютерным системам Минобороны и была отключена после начала проверки.



Все зарплаты были выплачены в последний день зарплаты, в следующий день в конце этого месяца проблем не ожидается, хотя в небольшом количестве случаев может быть небольшая задержка с выплатой расходов.



Сообщается, что министерство обороны интенсивно работало над этим вопросом в течение последних 72 часов, чтобы выяснить, какой объем данных был раскрыт во время взлома. Понятно, что расследование пока не выявило никаких данных.



По данным источников в обороне, личность солдат спецназа, которые имеют право на пожизненную анонимность, не была скомпрометирована.



Президент страны Си Цзиньпин в настоящее время находится с двухдневным государственным визитом во Франции – его первый визит в Европу с 2019 года.



На вчерашней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Си призвал к "всемирному перемирию" во время Олимпийских игр этим летом.



Этот инцидент рискует отговорить другие страны, у которых сложные отношения с Китаем, отказаться от обмена секретной разведывательной информацией с Великобританией.