



Во Владивостоке за кражу задержан военный США Гордон Блэк

Суд Владивостока арестовал военного США Гордона Блэка до 2 июля. Ему инкриминируется кража с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.



Сержант армии США, 34-летний Гордон Блэк, находился в Южной Корее и должен был вернуться на родину, в Форт Кавазос в Техасе. Однако несколько дней назад он был задержан в российском Владивостоке сотрудниками полиции и был определен в СИЗО.



Известно, что сержант проходил службу в южнокорейском городе Пхёнтхэк. Там находится крупная военно-морская база сил США и морской порт.



Пока Блэк находился в Азии, он познакомился с россиянкой Алексой, с которой он начал роман. Алекса - это сетевое имя девушки, скорей всего вымышленное, родом из Владивостока, но долгое время проживала в Южной Корее.



Вместо того, чтобы вернуться на базу в США, Блэк продолжал оставаться с Алексой во Владивостоке. Последние совместные фото парочки датируются 9 января 2024 года.



2 мая Гордон Блэк и Алекса поссорились да так, что Гордон избил девушку и забрал у нее 200 000 рублей. Так утверждают материалы следствия.



34-летний Гордон Блэк учился в Американском военном университете и проживал в городе Ред Бад, Иллинойс. В США у него есть жена.

