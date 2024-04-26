



В США намекнули на дополнительные Patriot для Украины

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры со своими союзниками относительно поставок Украине дополнительных систем Patriot.



Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны США Ллойд Остин.



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"Могу сказать, что продолжаем над этим очень серьезно работать. Конечно, все страны, которые имеют Patriot, ценят их. Но надеюсь, что в дальнейшем мы сможем работать с рядом стран для получения дополнительных средств Patriot", – отметил он.



По словам Остина, эту и другие темы он обсуждал с европейскими коллегами. Также глава Пентагона подчеркнул, что Украина нуждается и в других средствах ПВО и боеприпасов к ним.



"Есть другие средства, над поиском которых мы упорно работаем и, возможно, сможем передать их украинцам быстрее. Работа продолжается", – добавил Остин.