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В США намекнули на дополнительные Patriot для Украины
26.04.2024 21:48 Алина Груднева

В США намекнули на дополнительные Patriot для Украины

Соединенные Штаты продолжают вести переговоры со своими союзниками относительно поставок Украине дополнительных систем Patriot.

Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

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"Могу сказать, что продолжаем над этим очень серьезно работать. Конечно, все страны, которые имеют Patriot, ценят их. Но надеюсь, что в дальнейшем мы сможем работать с рядом стран для получения дополнительных средств Patriot", – отметил он.

По словам Остина, эту и другие темы он обсуждал с европейскими коллегами. Также глава Пентагона подчеркнул, что Украина нуждается и в других средствах ПВО и боеприпасов к ним.

"Есть другие средства, над поиском которых мы упорно работаем и, возможно, сможем передать их украинцам быстрее. Работа продолжается", – добавил Остин.

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