Новости » Политика
Польша: В зале для совещания правительства обнаружили прослушку
07.05.2024 11:36 MIGnews.com

Польша: В зале для совещания правительства обнаружили прослушку

Сегодня, 7 мая, в Катовице должно было проходить выездное заседание правительства Польши. Однако в зале, где должно было проходить это заседание, обнаружили устройства, похожие на средства для прослушивания.

Об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

“Служба защиты государства в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить правительственное заседание”.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы