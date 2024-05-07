



Польша: В зале для совещания правительства обнаружили прослушку

Сегодня, 7 мая, в Катовице должно было проходить выездное заседание правительства Польши. Однако в зале, где должно было проходить это заседание, обнаружили устройства, похожие на средства для прослушивания.



Об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.



“Служба защиты государства в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить правительственное заседание”.