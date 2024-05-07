Польша: В зале для совещания правительства обнаружили прослушку
Сегодня, 7 мая, в Катовице должно было проходить выездное заседание правительства Польши. Однако в зале, где должно было проходить это заседание, обнаружили устройства, похожие на средства для прослушивания.
Об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.
“Служба защиты государства в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли использоваться для прослушивания в зале в Катовице, где должно было проходить правительственное заседание”.
Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie pic.twitter.com/OOdZPSiifU— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 7, 2024