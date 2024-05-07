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После того, как Израиль вошел в Рафиах, цены на нефть немедленно пошли вверх
07.05.2024 10:30 MIGnews.com

После того, как Израиль вошел в Рафиах, цены на нефть немедленно пошли вверх

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали 0,3%, до 83,56 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,31% до 78,72 долларов за баррель.

"Цены на нефть поднялись сегодня утром, поскольку некоторые препятствия на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС заставили участников рынка рассчитывать на то, что геополитическая напряженность потенциально может затянуться еще дольше", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Сильный доллар ограничил рост нефтяных фьючерсов, поскольку он делает сырую нефть более дорогой для трейдеров, владеющих другими валютами. Индекс доллара, который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам-аналогам, вырос до 105,18.


 

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