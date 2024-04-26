



Байден не против дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал, согласен ли он участвовать в дебатах со своим главным соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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"Да. Я не знаю, когда. Я буду рад провести дебаты с ним", - ответил Байден, не предоставив каких-либо сроков или деталей.



Ранее Байден не принимал участия в дебатах с Трампом. В прошлом месяце он заявил, что все зависит от того, как его соперник будет себя вести.



Сам же Трамп предлагал провести дебаты в суде, где идет процесс по уголовному делу в отношении него. Он не был уверен в том, что Байден на это согласится.