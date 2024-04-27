



В преддверии Олимпийских игр парижская тюрьма вдвое переполнена

Действия полиции, направленные на очистку бедного пригорода от мелкой преступности и уличных торговцев перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году, оказывают давление на переполненную тюрьму, действующую почти в два раза больше своей вместимости.



Вильпент — серый бетонный центр содержания под стражей в пригороде Сены-Сен-Дени. Он расположен в 2,5 км от парижской арены "Норд", где во время Игр, которые начнутся 26 июля, пройдут соревнования по боксу и фехтованию.



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Это одна из самых переполненных тюрем Франции. Открытый в 1991 году, Вильпент принимает заключенных из оживленного здания суда Бобиньи неподалеку для предварительного и коротких сроков заключения.



"Пенитенциарные власти должны готовиться к худшему", — заявил в интервью Эрик Матэ, главный прокурор Бобиньи.

Сокращение числа заключенных в преддверии Олимпийских игр нереально, сказал Матэ.



"Нам необходимо ограничить количество людей, находящихся в тюрьме, но это легче сказать, чем сделать, поскольку на меня оказывают сильное давление со стороны всех, чтобы я был явно более репрессивным".



Агентство Reuters взяло интервью у тринадцати прокуроров, судей, адвокатов и секретарей, работающих в суде Бобиньи, которые заявили, что судебная система Сены-Сен-Дени работала на пределе своих возможностей и преследовала все более мелкие нарушения при подготовке к Играм.



По словам директора Паскаля Спенле, по состоянию на 8 апреля, когда агентство Reuters посетило Вильпент вместе с местным сенатором Корин Нарассиген, в тюрьме насчитывалось 1048 заключенных на 582 места. По словам Спенле, тюрьма технически не в состоянии вместить еще больше заключенных.

