



Грузия может потерять статус кандидата в ЕС

Европарламент рекомендовал не принимать Грузию в ЕС до отмены закона об “иностранных агентах” - вот такой оказалась цена российского вектора для Грузии. Очень сложно назвать это прорывом.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию по Грузии. Он назвал принятую резолюцию "продолжением кампании против грузинского народа".



"Это начатая несколькими депутатами кампания, которую они уже давно проводят против грузинского народа", – заявил Папуашвили.



Спикер также добавил, что власти страны не намерены отказываться от законопроекта об иноагентах, поскольку считают его "рубиконом на пути развития государственности".



"Закон о прозрачности является своего рода рубиконом, который важен для того, чтобы страна еще раз его перешла для развития государственности и сказала, что для нее определяющими являются свои интересы, а не то, что диктуют", – добавил Папуашвили.

