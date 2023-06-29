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Ученые бьют тревогу: вымрут более 800 видов живых существ
29.06.2023 15:10 Алина Груднева

Ученые бьют тревогу: вымрут более 800 видов живых существ

В ближайшие десятилетия минимум 800 видов амфибий и рептилий вымрут из-за изменения климата.

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Communications.

"По нашим прогнозам, от 359 до 770 видов амфибий и от 545 до 1098 видов рептилий вымрут при различных сценариях изменения климата в течение текущего столетия", — сказано в заявлении.

В исследовании участвовали ученые из 19 стран, в том числе, Израиля. Оно было направлено на изучение эффективности природных заповедников в сохранении биоразнообразия амфибий и рептилий в сценариях антропогенного изменения климата.
 

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