



Ученые бьют тревогу: вымрут более 800 видов живых существ

В ближайшие десятилетия минимум 800 видов амфибий и рептилий вымрут из-за изменения климата.



Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Communications.



"По нашим прогнозам, от 359 до 770 видов амфибий и от 545 до 1098 видов рептилий вымрут при различных сценариях изменения климата в течение текущего столетия", — сказано в заявлении.



В исследовании участвовали ученые из 19 стран, в том числе, Израиля. Оно было направлено на изучение эффективности природных заповедников в сохранении биоразнообразия амфибий и рептилий в сценариях антропогенного изменения климата.

