



Песков считает слова Макрона и Кэмерона "опасными"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.



По данным российских СМИ, он считает "опасными" комментарии французского лидера, который не исключает возможности отправки своих войск в Украину.



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"Москва следит за заявлениями Парижа, "спецоперация" будет продолжена до выполнения всех целей", - сказал Песков.



Уточняется, что пресс-секретарь Путина также считает "опасными" слова Кэмерона, который ранее заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории РФ. Песков предупредил, "вербальная эскалация" на Западе может "угрожать европейской безопасности".