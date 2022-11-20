



Турецкое решение проблемы крылатых ракет: 1100 снарядов в минуту



СМИ Турции сообщают о том, что завершена поставка 40 систем ПВО малой дальности типа "KORKUT".



Система, созданная на основе скорострельного зенитного орудия, предназначена для защиты турецких вооруженных сил, баз и стратегических пунктов от беспилотников и крылатых ракет, которые в последние годы становятся все большей угрозой.



Война в Украине повысила важность мобильной зенитной системы, которая могла бы перемещаться вместе с войсками для перехвата угроз малой высоты и малой дальности. Например, вражеские вертолеты и истребители, летящие на малой высоте, беспилотные летательные аппараты (беспилотники-камикадзе) и крылатые ракеты.



Основным вооружением турецкой системы является 35-мм двуствольная пушка со скорострельностью 1100 снарядов в минуту. По данным турецкого издания, главным компонентом системы являются новые снаряды типа "MKEK", которые могут взрываться и рассеивать шрапнель в сторону цели в тот момент, когда они находятся в непосредственной близости от нее.



“Умные” снаряды и скорострельность фактически создают своего рода взрывную стену в небе, которая блокирует и уничтожает цели.



Помимо пушки, система также включает в себя зенитные ракеты малой дальности, такие как американские "Стингер" или российские "Игла". Все это размещается на БТР - амфибии. Каждый такой БТР управляется тремя членами экипажа и командиром.



Турция утверждает, что полная система включает три БТР с пушкой и, кроме того, командно-штабной БТР. Каждый БТР с пушкой имеет систему управления огнем и системы обнаружения, которые позволяют ему быстро идентифицировать цели, а также возможность общаться и направлять другие машины. Разработчики утверждают, что, система обладает способностью стрелять и поражать цели даже во время движения.



Поисковый радар на командно-штабной машине может обнаруживать цели на расстоянии около 70 км. Пушки с высокой скорострельностью способны поражать цели на расстоянии до 4 км. В Турции подчеркивают, что пушки с высокой скорострельностью могут использоваться и против наземных целей.







