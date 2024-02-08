



Потерянная зима: глобальная температура достигла нового максимума

С июня прошлого года каждый месяц на планете бьются рекорды жары.



В январе Земля восьмой месяц подряд бьет рекорды тепла, сообщает Европейское климатическое агентство.



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Впервые за 12 месяцев глобальная температура превысила согласованный на международном уровне порог потепления: с февраля 2023 года по январь 2024 года на 1,52 С жарче, чем в доиндустриальный период, согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского космического агентства.



По данным Copernicus, это самая высокая 12-месячная средняя глобальная температура за всю историю наблюдений, причем с июня прошлого года каждый месяц на планете бьются рекорды жары.



Январь 2024 года побил старый рекорд 2020 года по самому теплому первому месяцу года на 0,12C и оказался на 1,66C теплее, чем в конце 1800-х годов, когда температура была базовой до сжигания ископаемого топлива.



В городе Интернешнл-Фолс, штат Миннесота, расположенном на границе США и Канады и называющем себя "ледяной коробкой нации", был зафиксирован максимум января, когда температура достигла 11,7 °C. Около 70% территории штата оголилось, а во многих местах выпало менее 25% от нормы снега.



Штат назвал эту зиму "Потерянной зимой 2023-24".



Власти спасли десятки любителей подледного лова с обычно прочных озер северной Миннесоты, когда льдины откололись и увлекли их за собой.



Национальный гольф-клуб Монтгомери, расположенный в 45 милях к югу от Миннеаполиса, в это время года должен быть покрыт толстым слоем снега. Вместо этого здесь процветает бизнес.

