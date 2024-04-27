



Мона Лиза может переехать в частный люкс в Лувре

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи, самый известный портрет в мире, может получить собственную комнату в Лувре, заявил в субботу президент музея.



Такой шаг позволит посетителям, многие из которых приходят в Лувр только ради культовой картины, получить больше впечатлений, сказала Лоранс де Кар в интервью телерадиокомпании France Inter.



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"Всегда обидно, когда посетителям не оказывают наилучшего приема, и это касается Моны Лизы", - сказала она.



"Сегодня мне кажется необходимым найти лучшее решение", - сказала она, добавив, что Лувр находится в контакте с министерством культуры по поводу возможных решений.



В 2023 году Лувр, самый популярный музей в мире, принял около девяти миллионов посетителей.



По словам Дез Карс, 80 процентов из них - 20 000 человек в день – идут именно для того, чтобы чтобы взглянуть на загадочную улыбку Моны Лизы, и часто делают селфи перед картиной.



В зале установлены метровые барьеры, чтобы каждый стоящий в очереди мог несколько секунд посмотреть на картину, прежде чем пройти дальше.



В настоящее время "Мона Лиза" висит в Зале Государств Лувра, самом большом зале музея, в защитном стеклянном футляре, но шедевр да Винчи там не один.



Его сопровождают работы венецианских мастеров XVI века, а в другом конце зала висит самая большая картина Лувра – "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.



Помимо того, что эта картина входит в список достопримечательностей для многих туристов, в последние годы она стала мишенью для активистов экологических организаций.



Не далее как в январе этого года две женщины из группы Riposte Alimentaire бросили суп в защитный стеклянный корпус шедевра.

