



Сатанинский ритуал нон-бинарной "ведьмы" из Ирландии на сцене Евровидения



31-летний небинарный артист Bambie Thug из графства Корк показал/а/и потрясающее исполнение своей/их песни Doomsday Blue: /они пели, совершая сатаниснкий ритуал в окружении свечей, а на сцене к /ним присоединился танцор-мужчина в демоническом гриме и с фальшивыми зубами.



Bambie Thug сразу же стали трендом в X/Twitter во время шоу, и многие зрители восхищены “выдающимся выступлением”.



Ирландские поклонники говорят: "Это потрясающе, потому что последние пару лет все выражали нам соболезнования в туалете (Ирландия не проходила в финал с 2018 года)". Но в этом году было удивительно выходить на арену, зная, что у нас есть отличный шанс, а Бэмби Таг был/а/и просто невероятен".



Фаны говорят, что Bambie добились успеха, потому что он/а/они "уникальны и непохожи ни на что другое как исполнители альтернативной музыки, он/а/они выступили так уникально, он/а/они выступили потрясающе".

