



Почему у человека только по десять пальцев, - исследование

Увеличения количества пальцев на руках и ногах помогло бы быстрее набирать текст, возможно, даже позволило бы складывать предметы и тому подобное.



Однако возникает вопрос: почему во время эволюции человечество получило именно 10 пальцев на руках и ногах, и есть ли возможность вернуться к предыдущей цифровой системе, пишет IFLScience.



Ископаемые останки дают ответ на этот вопрос, показывая, что древние тетраподы, существа с четырьмя конечностями, часто имели больше, чем канонические пять пальцев — явление, получившее название полидактилия.



Примером может служить род Acanthostega, существовавший примерно 360 миллионов лет назад и имевший по восемь пальцев на каждой ноге. Однако примерно через 15 миллионов лет после этого окаменелости тетрапод имели преимущественно пять пальцев.



Переход от большего к меньшему количеству пальцев у тетраподов является необычным явлением. Помимо очевидного преимущества, что заключается в том, что исчезает потребность в дополнительной строке в известной считалке, такое сокращение может содержать подсказки в изменениях, которые произошли в более широкой структуре конечностей и в среде, где процветали следующие поколения тетраподов.



Ученые предполагают, что тетраподы позднедевонской эпохи были преимущественно наземными, развив такую структуру костей конечностей, приспособленную к наземному передвижению. В отличие от них, ранние тетраподы, такие как Acanthostega и Ichthyostega, имели костную структуру верхней конечности, напоминающую букву "L", что могло препятствовать их передвижению на суше.



Учитывая синхронность уменьшения количества пальцев и структурной трансформации костей конечностей, можно предположить, что меньшее количество пальцев давало преимущества в наземном существовании. Однако это предположение остается теорией из-за недостаточного количества доказательств, что мешает палеонтологам прийти к окончательным выводам.



Могло ли человечество, как и тетраподы, восстановить дополнительные конечности эволюционным путем? Эволюционная биология вводит закон Долло, постулат, который утверждает, что возрождение сложной структуры после ее потери маловероятно.



