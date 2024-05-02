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Голые против одетых: в Германии провели необычный матч
02.05.2024 20:35 Алина Груднева

Голые против одетых: в Германии провели необычный матч

В Германии провели необычный матч, в котором одна команда участвовала одетой, а вторая - голой.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

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Футбольный матч проводили в городе Херне 1 мая. Необычное мероприятия было решено организовать в знак протеста против коммерциализации футбола.

"Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда борется. Это часть истории международного футбола", - пояснил организатор матча Геррит Старчевски.

В "голой" команде deutsche NACKTionalmannschaft, что в переводе означает "немецкая национальная сборная ню", игроки надели на себя лишь гольфы и бутсы, а номера были нанесены краской на обнаженные спины и грудь.

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