



Голые против одетых: в Германии провели необычный матч

В Германии провели необычный матч, в котором одна команда участвовала одетой, а вторая - голой.



Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Футбольный матч проводили в городе Херне 1 мая. Необычное мероприятия было решено организовать в знак протеста против коммерциализации футбола.



"Почему бы и нет? Футбольная система больна, наша команда борется. Это часть истории международного футбола", - пояснил организатор матча Геррит Старчевски.



В "голой" команде deutsche NACKTionalmannschaft, что в переводе означает "немецкая национальная сборная ню", игроки надели на себя лишь гольфы и бутсы, а номера были нанесены краской на обнаженные спины и грудь.