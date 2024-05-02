



Air France, KLM и Lufthansa Group попали под расследование ЕС

Air France, ее голландское подразделение KLM и Lufthansa Group входят в число 20 авиакомпаний, в отношении которых Европейский Союз расследует потенциально вводящую в заблуждение практику "зеленого отмывания", сообщили Reuters в авиакомпании.



В ЕС заявили, что авиакомпаниям необходимо четко прояснить, в какой степени заявления о том, что выбросы CO2, вызванные полетом, могут быть компенсированы климатическими проектами или за счет использования экологически чистых видов топлива, могут быть обоснованы на основе убедительных научных данных.



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"Air France подтверждает получение письма от Европейской комиссии. В настоящее время компания изучает его содержание и продумывает дальнейшие действия", - сказал представитель.



В заявлении Lufthansa Group говорится, что она, естественно, рассматривает каждую поступающую жалобу и тщательно ее изучает.



Представитель KLM сообщил, что голландское подразделение Air France-KLM, также получило письмо от комиссии.



Пока неясно, в отношении каких еще авиакомпаний ведется расследование. ЕС заявил, что не будет раскрывать названия, пока они находятся на предварительной стадии расследования.

