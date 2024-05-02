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Венгрии не нравятся идеи НАТО по Украине – она остается в стороне
02.05.2024 21:30 Mignews

Венгрии не нравятся идеи НАТО по Украине – она остается в стороне

Венгрия не желает участвовать в операции НАТО по снабжению оружием и обучению военных Украины, и потому Будапешт в ближайшее время будет отстаивать свою позицию остаться в стороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (о чем свидетельствует видео, которое он выложил на своей странице в Facebook), и подчеркнул, что позиция Венгрии в этом вопросе "по-прежнему понятна". 

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"Кроме того, что НАТО хочет более тесно, чем раньше, координировать поставки оружия в Украину и подготовку украинских военных, теперь Альянс хочет влить в войну еще 100 млрд долларов" – возмутился Сийярто и отметил, что "эти 100 млрд долл должны быть собраны через пять лет" (такое предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга было рассмотрено в первом чтении странами-членами – ред.).

Венгерский чиновник в очередной раз заявил, что позиция Венгрии, "по-прежнему понятна" – "на поле боя нет решения, есть только смерть и разрушение". По его словам, урегулирование можно "достичь только путем переговоров".

 
 

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