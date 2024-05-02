



Спрос на лекарства от ожирения стимулирует рост прибыли Novo Nordisk

Novo Nordisk в четверг повысила прогноз на 2024 год и показала более высокую, чем ожидалось, прибыль в первом квартале, поскольку датский производитель лекарств стремится увеличить выпуск своего препарата Wegovy.



Novo в настоящее время является самой дорогой компанией в Европе по рыночной капитализации, ее стоимость составляет около 540,4 миллиарда евро до отчетности в четверг, что обусловлено популярностью Wegovy. Акции выросли примерно на 260% с момента запуска Wegovy в США в июне 2021 года.



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Компания тратит миллиарды на увеличение своих производственных мощностей, чтобы удовлетворить безудержный спрос на еженедельные инъекции Wegovy. Это увеличило объем Wegovy на рынке США в первом квартале, сообщил генеральный директор Ларс Фруэргаард Йоргенсен в ходе телеконференции для СМИ.



По словам Йоргенсена, около 27 000 новых пациентов в США теперь начинают делать еженедельные инъекции. "Это действительно очень хорошее увеличение продаж, как мы и планировали", — сказал он. Это более чем пятикратное увеличение поставок в США с декабря.

