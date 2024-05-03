Баскетболистка Грайнер о пребывании в российской тюрьме: нечеловеческие условия
Американка Бритни Грайнер говорит, что чувствовала себя "меньше, чем человеком" во время пребывания в российской тюрьме.
33-летняя спортсменка провела 10 месяцев в российской тюрьме за хранение масла каннабиса, после чего была освобождена в ходе громкого обмена в декабре 2022 года.
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"Когда мы заходим в камеру, там есть туалет", - рассказала Гринер в интервью американскому телеканалу ABC.
"Там есть маленькая шаткая раковина, которая протекает, а затем просто слой пыли, грязи, копоти, пятен крови. Просто грязь".
"У меня была пара футболок, пара свитеров, обувь на ногах".
"Одну из рубашек я разорвала и использовала, чтобы помыться. Я использовал одну из них в качестве туалетной бумаги. С моей грязной, грязной дырой в земле с фекалиями по всей ее поверхности".
"Это был момент, когда я почувствовала себя самым грязным человеком, и даже "меньше, чем человеком".