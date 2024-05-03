



Баскетболистка Грайнер о пребывании в российской тюрьме: нечеловеческие условия

Американка Бритни Грайнер говорит, что чувствовала себя "меньше, чем человеком" во время пребывания в российской тюрьме.



33-летняя спортсменка провела 10 месяцев в российской тюрьме за хранение масла каннабиса, после чего была освобождена в ходе громкого обмена в декабре 2022 года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Когда мы заходим в камеру, там есть туалет", - рассказала Гринер в интервью американскому телеканалу ABC.



"Там есть маленькая шаткая раковина, которая протекает, а затем просто слой пыли, грязи, копоти, пятен крови. Просто грязь".



"У меня была пара футболок, пара свитеров, обувь на ногах".



"Одну из рубашек я разорвала и использовала, чтобы помыться. Я использовал одну из них в качестве туалетной бумаги. С моей грязной, грязной дырой в земле с фекалиями по всей ее поверхности".



"Это был момент, когда я почувствовала себя самым грязным человеком, и даже "меньше, чем человеком".